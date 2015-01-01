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पुनरीक्षण कार्यक्रम:मतदाता सूचियों के हेल्थ चेकअप के लिए 1 दिवसीय विशेष अभियान 20 दिसंबर को

नागौर38 मिनट पहले
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नागाैर। चिकित्सा मंत्री के दाैरे से पहले व्यवस्थाएं जांचने पहुंचे अधिकारी।
  • शिविरों के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए विशेष दिशा-निर्देश

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 20 नवंबर 2020 को किया गया है। इन मतदाता सूचियों को सही व शुद्ध किए जाने के लिए जिले में सभी 2506 मतदान केंद्रों पर एक दिवसीय विशेष कैंप 20 दिसंबर को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि 12 दिसंबर को सुबह 9 बजकर 30 से शाम 5 बजे तक बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक बीएलओ को बूथवार वार 25-25 दावे एवं आपत्तियों का लक्ष्य दिया गया है। इस विशेष कैंप में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा।

शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो ऐसा निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सोनी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एसडीएम ) लाडनूं , डीडवाना , जायल , नागौर , खींवसर , मेड़ता , डेगाना , मकराना , परबतसर व नावां को निर्देश जारी कर इस एक दिवसीय विशेष अभियान के क्रम में शिविरों का सघन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा वार बकाया लॉजिकल एयर को भी

सीएमएचओ पहुंचे जेएलएन अस्पताल के निरीक्षण में, मंत्री के दौरे को लेकर जांची व्यवस्थाएं

चिकित्सा मंत्री के नागाैर दौरे को लेकर सीएमएचओ डॉ. सुकुमार कश्यप ने बुधवार को टीम के साथ जेएलएन अस्पताल और महिला विंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डॉ. महेश पंवार, डॉ. आरके सुथार, ईश्वरसिंह सहित चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहा।

अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के पास सीएमएचओ ने वहां सफाई करवाने और रास्ते को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महिला विंग में भी उन्होंने निरीक्षण किया। वे एसएनसीयू वार्ड में भी पहुंचे। जहां पर उन्होंने वार्ड में भर्ती बच्चों के बारे में जानकारी ली।

इस दौरान वहां पर दिखी लापरवाही को लेकर भी उन्होंने विंग के प्रभारी को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल में सफाई रखना और उसे लोगों के लायक बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सीएमएचओ ने कई वार्डों का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए।

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