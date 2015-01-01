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भेंट:उगरपुरा के सरकारी विद्यालय में भेंट की गई 2 अलमारियां

कुचामन सिटी2 दिन पहले
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राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उगरपुरा में शिक्षक दंपती ने दो अलमारी भेंट की। प्रधानाचार्य डॉ. तरूण बिंदा ने बताया कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका सुशीला व भांवता राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविन्दलाल मंडावरिया द्वारा उगरपुरा विद्यालय में बीस हजार रूपए की लागत से एक लोहे की बड़ी अलमारी और एक छोटी अलमारी भेंट की गई।

बिंदा ने शिक्षक दंपती द्वारा विद्यालय में आवश्यकता अनुरूप प्रेरित होकर लॉकर अलमारी तथा एक छोटी अलमारी भेंट करने पर आभार व्यक्त किया। डॉ. बिंदा ने बताया कि विद्यालय में लगभग 350 विद्यार्थी अध्ययनरत है और जगह की कमी होने के साथ ही अन्य संसाधनों की भी कमी है। इसलिए हर स्तर पर भामाशाहों का सहयोग लिया जा रहा है।

इस अवसर पर व्याख्याता सुखराम, शिंभूसिंह, सत्यवीर, वरिष्ठ अध्यापक सत्य प्रकाश शर्मा, संजय कुमार, विनोद कुमार, रेखा शर्मा, डॉ. ईश्वर राम बेड़ा, बाबूराम बिश्नोई, मधु शर्मा, जमना कुमारी, मुमताज अली भाटी, शैलेंद्र कुमार, अमिता चौधरी व शंकर लाल कुमावत उपस्थित रहे।

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