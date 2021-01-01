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अभियान:जायल ब्लॉक में 197 बूथों पर 20890 बच्चों को पिलाई गई पोलियोरोधी दवा

रोल4 घंटे पहले
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अभियान के तहत रविवार को पल्स पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। जायल बीसीएमओ डॉ. रतनाराम बिडियासर ने बताया कि रविवार को जायल ब्लॉक क्षेत्र में कुल 197 बूथों पर 20890 बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। इसी प्रकार क्षेत्र में पोलियो दवा पिलाने के लिए 53 मोबाइल टीमें भी गठित की गईं तथा कार्य के निरीक्षण के लिए 45 सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए थे।

इसी प्रकार रोल सेक्टर में सात बूथों पर व पांच मोबाइल टीमों द्वारा 927 बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। रोल सीएचसी के एसएमओ डॉ.राजेन्द्रसिंह कालवी ने बताया कि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित नहीं रहे। इसलिए सोमवार को कार्मिकों द्वारा घर-घर जाकर भी पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी।

बासनी| पल्स पोलियो महाअभियान के प्रथम चरण के तहत रविवार को बासनी में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। बासनी सीएचसी प्रभारी राजेश दैया ने बताया कि महाअभियान के प्रथम दिन बासनी में 1951 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसके लिए बासनी में 17 बूथ बनाए गए थे। आज दवा पिलाने में जीएनएम संतोष बिश्नोई, मोहम्मद अफजल, अहमद रजा और सुनील कुमार ने भी सहयोग किया। डॉक्टर दैया ने बताया कि सोमवार व मंगलवार को भी बासनी में घर-घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

मूण्डवा| शहर में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इसकी शुरुआत की गई। इसके साथ ही जिले में सभी बूथों पर ड्रॉप पिलाना शुरू कर दिया गया है। वहीं टीकाकरण पल्स पोलियो अभियान के तहत शहर के सभी बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पोलियो की खुराक पिलाई गई। सुपरवाइजर नरपतराम डूकिया ने बताया कि शहर में कुल 12 बूथों पर स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से 5 साल तक के बच्चों को खुराक पिलाई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियां, हॉस्पिटल स्टाफ, जीएनएम, वीर तेजा नर्सिंग छात्राओं ने दवा पिलाने में सहयोग किया।

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