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अभियान:मास्क नहीं लगाने पर 42 के काटे चालान

नागौर4 घंटे पहले
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  • नावां सिटी, परबतसर, लाडनूं में कोरोना जागरूकता को लेकर आयोजित हुए कार्यक्रम

प्रशासक एवं आयुक्त मनीषा चौधरी की अगुवाई में नगर परिषद नागौर द्वारा नियुक्त कोरोना जन आन्दोलन के नोडल आॅफिसर कलीम अशरफ सहायक अभियंता के निर्देशानुसार माही दरवाजा एवं नकास सफाई सर्किल के कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है।

परिषद द्वारा गठित टीमों के द्वारा शहर में घूम रहे 42 व्यक्तियों के चालान काटने की कार्यवाही एवं उनसे जुर्माना वसूल किया गया। परिषद में गठित टीमों के द्वारा मास्क एप से वार्डवार ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग करने के लिए आमजन को जागरूक किया गया। कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक चंदूराम चांगरा द्वारा बिना अनुमति लगाई रजाई चद्दरों की अस्थाई दुकान का मौके पर ही 2100/- चालान किया। आयुक्त द्वारा बगैर स्वीकृति के चल रहे निमार्ण का जायजा लिया गया।

इस मौके पर ही तीनों सर्किल स्वच्छता निरीक्षकों इससे संबन्धित सूचि के लिए निर्देशित किया। गठित टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में 1500 मास्क वितरण किए गए एवं 2200 स्टीकर शहर में विभिन्न क्षेत्र में दुपहिया वाहनों एवं घरों पर चस्पा किए गए। इस जन जागृति अभियान के तहत मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनिल कुमार, राजस्व निरीक्षक जयसिंह राठौड़, निजी सहायक आयुक्त महेन्द्र शर्मा, कैलाशराम मेघवाल कनिष्ठ अभियंता कार्यवाहक सफाई निरीक्षक चन्दुराम चांगरा, रामेश्वरलाल अशोक बारासा, जमादार पन्नालाल, आईदान, राजकमल विजय बारासा, किशन, अभिषेक जावा, दिनेश लोहिया, राजकुमार, मखनलाल, प्रेम गुजराती, राहुल, अजरूदीन इत्यादि कोविड 19 जनजागरूकता अभियान में मौके पर मौजूद रहे।

मास्क लगाने को लेकर लगातार पुलिस, प्रशासन और चिकित्सा विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। शुक्रवार को भी अभियान के तहत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया। गांधी चाैक में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में एडीशनल सीएमएचओ डॉ. शीशराम चौधरी ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस टीम की ओर से पुलिस कर्मी पूनमचंद, रामनारायण, सीताराम ने भी लोगों को समझाया और नहीं मानने वालों के चालान भी बनाए।

शहर में शुक्रवार को न्यायालय की मोबाइल वैन से आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रेरित किया गया। अधिवक्ता रोहित छीपा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार तालुका नावां क्षेत्र में मोबाइल वैन की और से कोरोना वायरस से बचाव एवं सावधानियां रखने के लिए जागरूक किया गया। लोगों से हर समय मास्क लगाए रखने व सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की गई।

इसके साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु 12 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का प्रचार प्रसार किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मदन लाल सहारन ने बताया कि मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों से लोक अदालत में राजीनामा करने की अपील की गई।

इसके पश्चात बाल शिक्षा अधिकार के बारे में विधिक जानकारी एवं प्रचार-प्रसार हेतु मोबाइल वेन को अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नावां मदन लाल सहारण की और से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बार संघ अध्यक्ष चंद्राराम लोरा, अधिवक्ता रोहित छीपा, राजेंद्र कैसोट, राजेंद्र शर्मा, देवी सिंह तथा न्यायिक कर्मचारी संतोष पाराशर, रीडर मनीष कुमार, रामस्वरूप, मीना मीणा एवं पृथ्वी सिंह मौजूद रहे।

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एसडीएम रामावतार कुमावत के निर्देशानुसार पंचायती राज आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत करवाए जा रहे जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्धारित मतदान दिवस 5 दिसम्बर को मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिये स्वीप कार्यक्रम के तहत जसवंतगढ़ कस्बे में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाल विकास परियोजना कार्यालय के कार्मिक, शिक्षा विभाग एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी व कर्मचारियों ने जागरूकता रैली निकाली।

कोरोना जन आंदोलन के तहत नगरपालिका परबतसर द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को जयनारायण व्यास चौक, स्टेट बैंक वाली गली में मास्क एवं स्टीकर वितरित किये गए। इस कार्यक्रम में आशीष सिंह सफाई निरीक्षक नगरपालिका, योगेश मेघवाल वरिष्ठ सहायक, वीरेंद्र डूडी आदि मौजूद रहे।

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