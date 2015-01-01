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शिक्षा:सप्ताह में 6 दिन क्लास लगा 50 फीसदी छात्र बुला सकेंगे

नागौर2 घंटे पहले
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  • कॉलेज व यूनिवर्सिटी के लिए नई गाइडलाइंस

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कोरोना के चलते लंबे समय से बंद कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दोबारा खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक एकेडमिक ईयर 2020-21 में सिलेबस को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थान टीचिंग के घंटे बढ़ा सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, टीचर्स और अन्य स्टाफ की सुरक्षा के लिए क्लासेस की साइज भी कम की जा सकती है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थान हफ्ते में छह दिन क्लासेस आयोजित कर सकते हैं, जिससे ज्यादा क्लासेस आयोजित की जा सके और एक क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या भी कम हो सके। यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक इंस्टीट्यूट किसी भी क्लास में ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं।

इसके अलावा कैंपस में विजिटर्स की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्टूडेंट, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ में कोरोना लक्षण दिखाई देने पर कैंपस में अलग से आइसोलेशन की व्यवस्था रखनी होगी।

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