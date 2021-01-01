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निगम चुनाव:कांग्रेस खेमे में नहीं पहुंचे पार्टी सिंबल से निर्वाचित 6 पार्षद, पदाधिकारी बोले - घर ही हैं, आ जाएंगे

नागौर3 घंटे पहले
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नव निर्वाचित पार्षद रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रमाण-पत्र लेने पहुंचे। - Dainik Bhaskar
नव निर्वाचित पार्षद रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रमाण-पत्र लेने पहुंचे।
  • जांच में कांग्रेस से भरा पायल गहलोत का नामांकन खारिज, आज वापस ले सकती हैं अपना नाम

बुधवार काे हुई नामांकन पत्रों की जांच में कांग्रेस से नामांकन करने वाली पायल का नामांकन सिंबल नहीं मिलने से रद्द हो गया। मगर निर्दलीय के ताैर पर भरा दूसरा नामांकन जांच में सही पाया गया है। अब कांग्रेस से ममता भाटी तथा निर्दलीय के ताैर पर मीतू बाेथरा व पायल गहलाेत का एक-एक नामांकन रह गया है।

गुरुवार काे पायल अपना नामांकन वापस ले सकती हैं। उधर, कांग्रेस खेमे के 6 पार्षद अभी कांग्रेस की पहुंच से दूर हैं। पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान ने माना है कि सिंबल पर चुनकर आए 6 पार्षद अभी तक पार्टी खेमे में नहीं पहुंचे हैं। वहीं, सूत्रों की माने ताे कांग्रेस के 9 पार्षद गायब हैं। ऐसे में ममता के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करना इतना आसान नहीं है।

हमारे 6 पार्षद नहीं पहुंचे, हम संपर्क में जुटे हैं
पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान का कहना है कि पार्टी से चुनकर आए 6 पार्षद खेमे में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसमें पार्टी पदाधिकारी ओमप्रकाश मेघवाल भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस चुनाव जीती पायल के अलावा वार्ड 18 से हारी जंवराई आदि ऐसे नाम हैं जो ममता के खिलाफ जा सकते हैं।

हमारे संपर्क में है, जल्द आएंगे बाकी पार्षद
कांग्रेस चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह सांखला ने कहा, जाे पार्षद पार्टी खेमे में नहीं पहुंचे हैं, वाे हमारे संपर्क में हैं। उनसे बातचीत हाे रही है। उनका कहना है कि वे घर पर ही हैं, जल्द ही हाजिर हाेंगे। हम निर्दलीय पार्षदों के सहयोग से बाेर्ड बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का दावा है कि उनके सम्पर्क में कुछ निर्दलीय पार्षद भी है।

घेराबंदी के बीच प्रमाण पत्र लेने पहुंचे पार्षद
बाड़ेबंदी में बंद नवनिर्वाचित पार्षद बुधवार को बाड़ाबंदी से सुरक्षा के बीच अलग-अलग गाड़ियों में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां पार्षद पद पर निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र लिए। इसके बाद यह पार्षद पुन: सुरक्षा के बीच गाड़ियों में बैठकर वापस बाड़ाबंदी स्थल के लिए रवाना हो गए।

पार्षदों की नागौर में एंट्री से लेकर रवाना होने तक एसडीएम कार्यालय के बाहर पार्टियों के पदाधिकारी सहित सभापति प्रत्याशियों के लोगों द्वारा पल-पल की निगरानी रखी जा रही थी। ताकि पहले से खेमे में मौजूद पार्षद दूसरे के पाले में नहीं चले जाएं। उल्लेखनीय है कि सभापति पद का चुनाव 7 फरवरी को होगा जबकि नाम वापसी 4 को होगी।

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