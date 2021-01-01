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अब एसडीआरएफ ने बजट किया स्वीकृत:6.52 करोड़ रुपए से जिले की टूटी सड़कों की मरम्मत हाेगी

नागौर3 घंटे पहले
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जिले में मानसून वर्ष 2020 में बाढ़-अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थाई मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग ने 6.52 करोड़ रुपए की बजट राशि स्वीकृत की है।

कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के मेड़ता, डेगाना व रियांबड़ी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण को लेकर आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था। उपखंड मेड़ता सिटी के 43 कार्यों पर 194.20 लाख, डेगाना उपखंड क्षेत्र के 4 कार्यों पर 24.60 लाख रूपए, रियांबड़ी के 26 कार्यों पर 105.73 लाख रूपए, रियांबड़ी के 25 कार्यों पर 100.52 लाख रूपए व उपखंड डेगाना के 59 कार्यों के लिए 227.56 लाख रूपए की बजट राशि स्वीकृत की गई है। जिले में 157 कार्यों के लिए 652.61 लाख रूपए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से स्वीकृत किए गए हैं।

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