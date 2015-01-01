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सेवा:कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन अभियान के तहत रैली निकाली, मास्क बांटे

नागौर2 घंटे पहले
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  • आयुक्त ने शहर की सफाई, जलापूर्ति आदि व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सुधार के निर्देश दिए

राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन अभियान के तहत आयुक्त निर्देशानुसार नकास सर्किल कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक रामेश्वरलाल द्वारा जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। रैली नकास गेट, बाड़ी कुआ, हनुमान मन्दिर, सुगन सिहं सर्किल, पुराना हॉस्पिटल होते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंची।

आमजन को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु गाइड लाईन के अनुसार निर्देशों की पालना हेतु जागरुक किया गया। परिषद के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा शहर में बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों के चालान काटकर भविष्य के लिए मास्क पहनने हेतु पाबंद किया। परिषद में गठित टीमों के द्वारा मास्क का उपयोग करने हेतु आमजन को जागरूक किया गया।

दीपावली पर्व को मध्य नजर रखते हुए आयुक्त ने सफाई निरीक्षण के दौरान शहर के मुख्य मार्गाे पर व अन्दरूनी रास्तों पर उगी झाड़ियों को हटाने हेतु हल्का निरीक्षकों को मौके पर ही निर्देश दिये गये। शहर के मुख्य बाजारों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था एवं शहर के अन्दरूनी क्षेत्र से आवारा पशुओं को पकड़कर संबन्धित गौशाला में पर्याप्त जगह नही होने पर शहर से बाहर छोड़ने के निर्देश दिये।

शहर में जलापूर्ति व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हेतु जलदाय विभाग के पम्प हाउस का निरीक्षण कर कार्मिकों को मौके पर ही जलापूर्ति सुधार हेतु निर्देश दिये गये एवं शहरी जलप्रदाय योजना के सहायक अभियंता कलीम अशरफ, कनिष्ठ अभियंता माणक चंद सांखला एवं ओम ज्याणी द्वारा शहर के बाजरवाड़ा, दीप कोलानी, किले की ढाल में जलापूर्ति की गई।

नगर परिषद द्वारा गठित टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में 3000 मास्क वितरण किये गये एवं 4000 स्टीकर कार्मिकों के द्वारा शहर में विभिन्न क्षेत्र में दुपहिया वाहनों एवं घरों पर स्टीकर चस्पा किये गये। इस दौरान पाॅलीथीन जब्त की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनिल कुमार, महेन्द्र शर्मा निजी सहायक, सफाई निरीक्षक चन्दुराम चांगरा, अशोक बारासा, विजय बारासा, मख्खनलाल, राजकुमार, विजयकुमार, आईदान, हस्तीमल, राहुल अजहरुदीन इत्यादि कोविड 19 जनजागरूकता अभियान में मौजूद रहे।

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