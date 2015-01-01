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अपराध:आरोपी बना रहा पति से तलाक लेने का दबाव

नागौर41 मिनट पहले
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पति से तलाक लेने का दबाव बनाने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शहर की एक विवाहिता ने नकास गेट निवासी शाकिर के खिलाफ छेड़छाड़ तथा पति से तलाक लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उससे कहता है कि वह उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन उसको पहले पति से तलाक लेना पड़ेगा। आरोप है कि वह लंबे समय से इस प्रयासों में लगा हुआ है। कुछ दिन पूर्व आरोपी उसके घर आया और उस पर पति से तलाक लेने का दबाव बनाया। साथ ही उसके साथ छेड़छाड़ भी की। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

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