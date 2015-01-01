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मर्डर के आरोपी को जेल:मेड़ता में 17 माह पूर्व 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी को भेजा जेल

मेड़ता रोड38 मिनट पहले
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  • ताबड़तोड़ मारपीट कर किया था घायल, तबियत बिगड़ने से हुई थी मौत

मेड़ता रोड में सत्रह माह पूर्व चालीस वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मेड़ता रोड निवासी सलीम तेली को गिरफ्तार कर मेड़ता न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार मेड़ता रोड निवासी अब्दुल सतार तेली मुस्लमान ने 11 जुलाई 2019 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका साला हैदरअली तेली मुस्लमान निवासी बाइपुरा मेड़ता रोड परिवार सहित रहता है। 3 जुलाई को साले के घर के चिपते ही रह रहे सलीम, अकबर, सदु खां तेली ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ मारपीट कर चोटे पहुंचाई थी।

घर में आंगन में पटक-पटक कर मारपीट कर चोटें पहुंचाई। आरोपियों ने धमकी दी किहमारे विरूद्ध मुंह खोला तो तेरे बच्चें व पत्नी को जान से खत्म कर देंगे। डर के मारे पत्नी आदि ने बात नहीं बताई। चोट से मृतक का पेट फूल गया। तबियत बिगड़ने पर पत्नी सहित लोगों ने उसे जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। 11 जुलाई को दोपहर दो बजे हैदरअली की मृत्यु हो गई।

सूचना पर मेड़ता रोड जोधपुर पुलिस पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाकर जांच शुरू की गई थी। थानाधिकारी छितरसिंह शेखावत ने बताया कि प्रकरण में मेड़ता रोड निवासी सलीम तेली को गिरफ्तार किया जाकर मेड़ता न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया है।

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