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वारदात:चोरी के बाद कन्याओं को भोजन करा चार हजार प्रसादी के लिए भी निकाले

नागौर2 घंटे पहले
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शहर के रोडवेज बस स्टैण्ड से एक यात्री की जेब से एक लाख रुपए पार करने की वारदात के आरोपियों से पुलिस ने रिमांड अवधि में 83 हजार की नकदी को बरामद कर ली है।

वहीं शेष राशि आरोपियों ने विभिन्न कार्यों में खर्च कर दी थी। चोरी की राशि आरोपियों ने लोहे के बक्सों एवं कपड़ों के बीच में छिपा रखी थी, जिसको पुलिस ने आरोपियों के घर से बरामद कर लिया है। हैड कांस्टेबल सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि जेब तराशी से आरोपियों के हाथ लगे एक लाख रुपयों में से आरोपियों ने 32-32 हजार रुपए बांट लिए थे। आरोपी रास थाना इलाके के कुड़की निवासी रामनिवास बावरी 19 पुत्र समदरराम, पादूकलां थाना इलाके के रियाबड़ी निवासी राकेश उर्फ मनमोहन 22 पुत्र पप्पूराम व रामनिवास 30 पुत्र श्रवणराम बावरी को न्यायालय में पेश किया।

पुलिस की रिमांड अवधि में आरोपियों ने बताया कि जैसे ही राशि उनके हाथ लगी तो सबसे पहले उन्होंने 4 हजार रुपए बतौर प्रसादी के रूप में भवाल माताजी के नाम रख दिए थे। इसके बाद उन्होंने कन्याओं को भाेजन भी कराया था। इसके अलावा पार्टियां भी की थीं, जिसमें कुछ राशि खर्च हो गई थी।

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