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बदलाव:स्नातक प्रथम व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में लागू होगा ‘आनंदम‘ अनिवार्य विषय

नागौर2 घंटे पहले
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  • काॅलेज स्तर पर नए अनिवार्य विषय के रूप में जुड़ेंगे 100 अंक

सत्र 2020-21 से कॉलेज स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में 100 अंक आनंदम विषय के जुड़ेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के लिए एक नया विषय ‘आनंदम‘ लागू किया गया है। बीआर मिर्धा काॅलेज प्राचार्य डाॅ. शंकर लाल जाखड़ ने बताया कि जिसका मुख्य प्रयोजन ‘लेने की बजाय, देने में‘ सुख की अनुभूति करना है।

इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है। 100 अंक इस विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक अन्य विषयों के साथ जोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों में श्रेष्ठ कार्यों द्वारा हैप्पीनेस को बढ़ावा देना है। अभी तक यह अनुभव किया गया कि सामाजिक ढांचे में उपर बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह पर जोर दिया जाता है, जिससे देने का भाव छूट जाता है।

वास्तव में जितना आनंद देने या त्याग में होता है, उतना आनंद लेने में नहीं होता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव शुचि शर्मा एवं अन्य उच्चाधिकारियों का मानना है कि वर्तमान में गलाकाट प्रतिस्पर्धा में किसी तरह से अव्वल रहना (विन एण्ड कम्पीटिशन) जीवन का मुख्य ध्येय बन चुका है।

ऐसे में कम आयु वर्ग में ही चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिन्ता, आत्म-हत्याएं जैसी विकृतियां पैदा हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों में आत्मविष्वास, संतुष्टि, शांति एवं तृप्ति का भाव विकसित करने के लिए सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ताकि समग्र व्यक्तित्व का विकास हो सके। कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा दिनभर में किए गए कार्यों को देखने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए रोजाना 30 मिनट की क्लास लगाई जाएगी।

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