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  • Army Recruitment In Udaipur From 8, 65 Thousand Candidates Will Arrive, Candidates Will Have To Give Kovid 19 Free Certificate

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अच्छी खबर:उदयपुर में सेना भर्ती 8 से, 65 हजार अभ्यर्थी पहुंचेंगे, अभ्यर्थियों को देना होगा कोविड-19 फ्री प्रमाण पत्र

नागौर3 घंटे पहले
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  • 8 से 27 फरवरी तक चलेगी सेना भर्ती रैली

डिफेंस के लिए परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उदयपुर जिले के महाराणा प्रताप खेलगांव में 8 फरवरी से सेना भर्ती रैली होने जा रही है। यह रैली 27 फरवरी तक चलेगी। इसमें नागौर सहित उदयपुर, जोधपुर, डूगंरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर से 65 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।

सेना भर्ती कार्यालय की ओर से सैनिक सामान्य पद, सैनिक लिपिक/एसकेटी, सैनिक तकनीकी, सैनिक ट्रेड्समैन जैसे पदों के लिए यह भर्ती रैली होगी। रैली भर्ती के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 10 सितंबर से 24 अक्टूबर तक हुए थे। रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मास्क, दस्ताने, कोविड-19 फ्री/एसिम्पटोमैटिक प्रमाण पत्र और नो रिस्क प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। प्रमाण पत्र रैली में भाग लेने से पहले 48 घंटे के भीतर जारी किया होना चाहिए।

प्रमाण पत्र के बिना रैली में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा पानी की बोतल, अपना किट और सैनिटाइजर साथ में लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपना ब्यौरा लेकर आना होगा। स्टाम्प पेपर पर ब्यौरे की प्रतिलिपि संबंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल पर मिलेगा प्रवेश पत्र, दो फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी: अभ्यर्थी को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके लिए टी शर्ट/बनियान, निकर और जूते (रनिंग किट) होना अनिवार्य है।

सिख समुदाय के अभ्यर्थियों को दौड़ के समय और फोटो में पटका या पगड़ी होना अनिवार्य है। सेना भर्ती रैली का विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उनके स्वयं के ई-मेल पर मिलेगा। सभी अभ्यर्थियों को भर्ती स्थल पर निर्धारित दस्तावेज और ऑनलाइन पंजीकरण से प्राप्त प्रवेश पत्र की दो प्रतिलिपियां साथ लेकर आना अनिवार्य है।

दौड़ के लिए तैयार हो रहा ट्रैक, भर्ती स्थल पर रहेंगी मेडिकल-पुलिस की टीमें, 11 जिले के अभ्यर्थी शामिल
प्रतिभागियों के रैली स्थल तक पहुंचने के लिए रेलवे और बस स्टैंड पर बसों की व्यवस्था करने। उनके ठहराव के लिए भोजन, अल्पाहार, पेयजल, खेलगांव में टेंट, लाइट्स, जनसुविधाएं, बेरिकेड्स, पार्किग, साफ-सफाई जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कलेक्टर ने निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिभागियों की दौड़ के लिए तैयार किए जा रहे ट्रैक, फिजिकल टेस्ट के लिए की गई तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। भर्ती स्थल पर मेडिकल टीम के लिए चिकित्सा विभाग तथा सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए।

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