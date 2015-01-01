पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अपराध:ससुराल जा रहे युवक पर हमला, मारपीट कर छीनी अंगुठी व बाइक

नागौर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ससुराल जाते समय युवक पर हमला कर रुपए छीनने के आरोप में जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मौलासर बनवासा निवासी कैलाश स्वामी ने आरोपी चूरू जिले के रतनगढ़ निवासी नरेन्द्र दास, मूलदास, श्रीकृष्ण, सरोज देवी के खिलाफ हमले का आरोप लगाया है।

रिपोर्ट अनुसार कैलाश का ससुराल रींगण में है और वहां उसका विवाह मूल दास की पुत्री से हुआ है। दस नवंबर शाम वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। रास्ते में नरेन्द्र, मूलदास, श्रीकृष्ण एवं सरोज एकराय होकर उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले तो मारपीट की। इसके बाद उसकी मोटरसाइकिल, जेब में रखी नकदी, सोने की अंगुठी व अन्य सामान छीनने के बाद आरोपी फरार हो गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें