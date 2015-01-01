पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:सीसीटीवी फुटेज के जरिए ठग को पकड़ने के प्रयास

नागौर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

फौजी के बुजुर्ग पिता के डेढ़ लाख की ठगी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। आरोपी की पहचान एवं धरपकड़ के लिए पुलिस शहरभर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई ह, लेकिन अभी तक किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

पुलिस के अनुसार बैंक से लेकर और भी कई जगह से सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं, जिनके आधार पर आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। गोगेलाव निवासी चोखा राम 66 पुत्र जेठाराम जाट केसीसी जमा कराने के लिए बुधवार को नागौर दिल्ली दरवाजा स्थित सेंट्रल बैंक आया था। यहां एक आरोपी स्वयं को बैंक मैनेजर बताकर बुजुर्ग को झांसे लेकर एक लाख 48 हजार रुपए पार कर ले गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें