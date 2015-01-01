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पंचायत चुनाव:भाजपा-कांग्रेस की जयपुर में अटकी सूची, दोनों पार्टियों से बिना टिकट 24 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे

नागौर4 घंटे पहले
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  • 36 जिला प., 270 पं.सदस्य के आए नामांकन, रालोपा ने घोषित किए 33 प्रत्याशी

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्याें के लिए नामांकन दाखिल हाेने के चार दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा-कांग्रेस सूची जारी नहीं कर पाई है। पार्टियों से प्रत्याशियों के नामों की सूचियां जयपुर आला कमान के पास अटकी रही। दाेनाें ही प्रमुख दलाें में अधिकृत सूची तय हाेने से पहले जिन-जिन दावेदारों काे पार्टी की ओर से हरी झंडी मिल रही है वे एक-एक कर नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। मगर, नागौर, जायल व खींवसर में कई ऐसे वार्ड है जहां बड़ी पार्टियों को प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहे है।

वहीं इधर, रालोपा की तरफ से लगातार दूसरे दिन शनिवार को 27 पंचायत समिति तथा छह जिला परिषद सदस्यों की सूची पार्टी की तरफ से संयोजक हनुमान बेनीवाल की सहमति पर जारी की गई। इससे पहले मेड़ता की जारी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों को लेकर अब भी उलझन में है। दरअसल, शनिवार काे कलेक्ट्रेट में जिला परिषद सदस्य के लिए 27 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 241 प्रत्याशियों ने 270 नामांकन दाखिल किए।

जिला परिषद के 47 वार्ड : 25 पर एक भी नहीं आया नामांकन, 22 वार्डों में 36 नामांकन दाखिल
जिला परिषद के कुल-47 वार्डों में चुनाव होने है। मगर चुनावों को लेकर 4 नवंबर से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया के अब तक 4 दिन बीत चुके है, मगर 47 वार्डों में से केवल 22 वार्डों के लिए कुल-31 प्रत्याशियों ने 36 नामांकन भरे है। जबकि जिले में 25 वार्ड अब भी ऐसे है जिन पर एक भी नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। यही नहीं नामांकन दाखिल करने को लेकर दावेदारों के पास सोमवार दिन ही शेष बचा है।

यह वो वार्ड जहां बिना टिकट भाजपा-कांग्रेस से दावेदारों ने भरे पर्चे, उम्मीद-टिकट उन्हें मिलेगा।
जिला परिषद के कुल-47 वार्डों में से वार्ड संख्या-7 पर भाजपा से दो, कांग्रेस से एक, वार्ड-8 से कांग्रेस के दो, वार्ड 9 से कांग्रेस का एक, वार्ड 10-11 से भाजपा का एक-एक, वार्ड 12 से कांग्रेस का एक, वार्ड 13 से कांग्रेस से दो, वार्ड 17 से भाजपा से दो, वार्ड 18 से एक कांग्रेस, एक भाजपा, वार्ड 19 से एक भाजपा, वार्ड 28 से कांग्रेस से एक, वार्ड 30 से भाजपा से एक, वार्ड 32 से कांग्रेस का एक, वार्ड 36 से कांग्रेस का एक, वार्ड 38 से कांग्रेस का दो, भाजपा का एक, वार्ड 45 से भाजपा से दो, वार्ड 47 से कांग्रेस से तीन शामिल है। वहीं रालोपा से एक सहित बाकी प्रत्याशियों ने निर्दलीय अब तक आवेदन किए है।

कांग्रेस : जयपुर में अटकी सूचियां, आज व कल आएगी
जिलाध्यक्ष जाकीर हुसैन गैसावत ने बताया कि पार्टी की तरफ से जिन-जिन वार्डों सेे नामों की सूचियां तैयार की गई, वो चुनाव प्रभारी के साथ जयपुर भिजवाई है।अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। रविवार और सोमवार को सूचियां जारी होगी। सिंबल मिलते ही तय प्रत्याशियों को बांटे जाएंगे।

भाजपा : मेड़ता, रियां व डेगाना वार्ड प्रत्याशियों के नामों पर बनी सहमति,नाम की घाेषणा आज
जिलाध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि पार्टी की तरफ से मेड़ता के 35, रियांबड़ी के 17 व डेगाना के 23 वार्ड प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन चुकी है। वहीं नागौर, जायल व खींवसर वार्ड प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। पहली सूची रविवार को जारी कर दी जाएगी। तय प्रत्याशियों को रविवार को ही सिंबल वितरित किए जाएंगे। बाकी सूचियां रविवार देर शाम और साेमवार तक आएगी।

रालाेपा : 34 पंचायत सदस्य ताे छह जिला परिषद वार्ड के प्रत्याशी घाेषित
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से शनिवार देर रात तक 28 पंचायत समिति तथा छह जिला परिषद वार्डों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इससे पहले पार्टी की तरफ से शुक्रवार को मेड़ता पंचायत समिति के 6 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित किए। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल व जिला पर्यवेक्षक नारायण बेनीवाल की सहमति से मूंडवा के 10, नागौर के 07, डेगाना से 6, जायल के 05 वार्डों के लिए प्रत्याशी घोषित किए।

इसके साथ जिला परिषद वार्डों के लिए 6 नामों की पहली सूची जारी की। वार्ड संख्या 1 से खींवसर के पूर्व प्रधान पुनाराम मेघवाल, वार्ड 4 से रामेश्वरी चौकीदार, 5 से गणपति बावरी, 16 से रसाल देवी व 47 से रोशन बानो को प्रत्याशी घोषित किया है।

खास बात : टिकट नहीं मिला,फिर भी पार्टियों से भरें पर्चे

जिला परिषद सदस्य के लिए अलग-अलग वार्डों से चार दिन में प्राप्त कुल 36 नामांकन में से 24 नामांकन केवल भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के नाम से दाखिल हुए है। यह वो दावेदार है जिन्हें पार्टियों से या तो टिकट के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, या इन्हें मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में इन सभी ने भाजपा-कांग्रेस पार्टियों के नाम से ही नामांकन दाखिल किए है।

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