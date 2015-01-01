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पुस्तकालय हॉल में बैठक:शिक्षा विभाग की ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक हुई, सीडीईओं का किया साफा पहनाकर स्वागत

मेड़ता सिटी (आंचलिक)6 घंटे पहले
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  • स्माइल-2 में बच्चों को पहुंचाए फायदा : एसडीएम

शिक्षा विभागीय ब्लॉक निष्पादन बैठक गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी के पुस्तकालय हॉल में हुई। इस मौके पर उपखण्ड अधिकारी काशीराम चौहान ने अध्यक्षता की। जबकि संपतराम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नागौर के मुख्य अतिथि थे। बैठक में हाल ही में नवनियुक्त सीडीईओ संपतराम का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया।

बैठक में एसडीएम चौहान ने हाल ही पंचायत चुनाव सफलता पूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के लिए चल रहे स्माइल-2 की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए अधिकाधिक फायदा बच्चों को दिलवाने के निर्देश दिए।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम ने स्माइल व ब्लॉक रैंकिंग पर समस्त पीईईओ से एक-एक करके वार्ता की व ब्लॉक मेड़ता के पीईइओ से आह्वान किया कि पंचायत के सबसे बड़े शिक्षाधिकारी होने के नाते कोविड-19 के इस दौर में बच्चों के लिए अपने टैलेंट अध्यापकों के माध्यम से पाठ्य सामग्री के वीडियो बनाकर बच्चों तक भिजवाएं। ताकि बच्चे घर पर ही ऑनलाइन अध्ययन कर सके।

अतिरिक्त परियोजना समन्वयक रामदेव सिंह पूनिया ने स्माइल-2 कॉन्सेप्ट की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। ब्लॉक रैंकिंग के समस्त बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सभी पीई ईओ से नियमित अपने अधीन संस्था प्रधानों की बैठक कर शाला दर्पण पर सूचनाएं नियमित अपडेट कराने के निर्देश दिए।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकार गोविंदराम बेड़ा ने आए सभी उच्चाधिकारियों व उपखण्ड अधिकारी चौहान का आभार जताते हुए समस्त निर्देशों की पूर्ण पालना करवाने का विश्वास दिलाया। बैठक में नोडल प्रधानाचार्य मनोहरलाल गहलोत, पीईईओ हनुमानराम दुगस्तावा जारोडा, पांचाराम डिया इंदावड, श्रीराम खोजा टूकलियां, भगवतीलाल मेड़ता रोड, भीखाराम अजनबी, बी. महेंद्र चौधरी सोगावास, राजूराम मोकलपुर, रामपाल रोल चान्दावता, सुरेश चंद बोराणा गोटन, मंजू पंवार ढावा, ऋचा शर्मा सातलावास, सूरज नारायण चौहान समस्त ब्लॉक के पीईईओ उपस्थित रहे।

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