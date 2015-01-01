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वाहन प्रदूषण जांच:वाहन प्रदूषण जांच के लिए चलाएं अभियान पॉलीथिन जब्ती की कार्रवाई करें : डाॅ. सोनी

नागौर6 घंटे पहले
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  • जिला पर्यावरण समिति की बैठक में कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने दिए निर्देश

जिले में वाहन प्रदूषण जांच के लिए अभियान चलाए जाएगा और निकाय क्षेत्रों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध को लेकर जब्ती की कार्रवाई होगी। यह निर्देश गुरूवार के कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिला पर्यावरण समिति , मोर संरक्षण और अवैध आरा मशीनों की रोकथाम को लेकर आयोजित त्रैमासिक बैठक में दिए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नगर परिषद की आयुक्त सहित जिले की समस्त नगरीय निकाय संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहरी व कस्बाई क्षेत्रों में पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगाने को लेकर सख्त कार्रवाई करें।

इसे लेकर दुकानों व ठेलोें इत्यादि से पॉलीथिन जब्ती को लेकर सख्त कार्रवाई हो। डाॅ. सोनी ने नागौर नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि गिनाणी तालाब में पेड़ों की छाल हटाकर वहां लगे पेड़ों को नष्ट करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी को 21 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक वाहन प्रदूषण जांच अभियान चलाने तथा अधिक से अधिक वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने खनिज अभियन्ता को निर्देशित किया कि सभी लीज धारकों को नियमानुसार पेड़ लगाने के लिए पाबंद किया जाए तथा ब्लाॅक अधिकारी को साथ ले जाकर पौधे लगे स्थानों की जांच करें। उप निदेशक कृषि विस्तार को किसानों को अधिक से अधिक जैविक खाद बनाने तथा किसानों को इसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने अवैध आरा मशीनों की रोकथाम के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग को निर्देश दिये कि अवैध आरा मशीनों पर जो बिजली के कनेक्शन है, उनकों तुरन्त प्रभाव से विच्छेद करें।

कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बैठक में मोर के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोर पर्यावरण एवं कृषि के लिए उपयोगी है क्योंकि यह जहरीले सरीसृपों एवं कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को नष्ट करते हैं।

बैठक में उप वन संरक्षक ज्ञानचंद, जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी, उपनिदेशक कृषि विस्तार हरजीराम चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सुकुमार कश्यप, नगर परिषद आयुक्त मनीषा चौधरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किशनगढ़ की विविधा वर्मा, पर्यावरण प्रेमी हिम्मताराम, खनिज अभियंता धीरज कुमार, सहायक वन संरक्षक डाॅ. सुनील कुमार गौड़ आदि अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में अनुपस्थित रहे डीडवाना के डीटीओ की अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को आगामी बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।

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