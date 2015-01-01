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राशि की हड़प एवं मारपीट:मारपीट और ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

नागौर3 घंटे पहले
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  • परिवादी ने सदर थाने में दर्ज कराया प्रकरण

स्वयं सहायता समूह के नाम पर राशि हड़पने एवं मारपीट के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

पुलिस के अनुसार गोगेलाव निवासी धापू पत्नी जगदीश ने उसी गांव के हुक्माराम पुत्र धन्नाराम एवं सुभाष के खिलाफ धोखाधड़ी तथा मारपीट का आरोप लगाया है। रिपोर्ट अनुसार आरोपियों ने पहले तो विवाहिता एवं उसकी पुत्री को स्वयं सहायता समूह के नाम पर जोड़कर किश्तों के रूप में 5500 रुपए लिए। इसके बाद जब उनको आरोपियों पर शक हुआ तो उन्होंने किश्त देना बंद कर दिया। इससे आरोपी नाराज हुए तभी उन्होंने धापू के पति के साथ मारपीट की।

जब वह दुकान पर सामान लेने जा रहा था। इसके बाद आरोपियों ने धापू से भी झगड़ा किया और उसके साथ गाली-गलौच भी कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

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