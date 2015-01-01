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सम्मान:20 को मौलासर में प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह

नागाैर3 घंटे पहले
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सप्तऋषि महासभा राज प्रदेश की नागौर जिला इकाई द्वारा 20 दिसंबर को स्थानीय ब्राह्मण समाज भवन में जिला कार्यकारिणी का दीपावली मिलन -प्रशस्ति पत्र वितरण एवं विप्र एकता, जागरूकता, उत्थान हेतु एक बैठक का आयोजन मौलासर में किया जाएगा।

जिला अध्यक्ष रविकांत गौड़ ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक रूप से क्या-क्या प्रयास किया जाये इसके लिये सभी बंधुओं के विचार आमंत्रित किए जाएंगे। इस बैठक में कुलदीप इन्दोरिया, अंकेश महर्षि, इंद्रा गौड़, बजरंग लाल सीकर सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।

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