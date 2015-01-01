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स्वच्छता:आगुंता में सफाई कार्य शुरू

शेरानी आबाद2 दिन पहले
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दीपावली को लेकर ग्राम पंचायत आगुंता के सरपंच ने सफाई कार्य शुरू करवाया है। काफी समय के बाद सफाई कार्य शुरू होने से ग्रामीणों व राहगीरों ने खुशी प्रकट की है। वहीं सरपंच संतोष कंवर ने बताया कि दीपावली तक हर गली मोहल्ले व संपूर्ण ग्राम पंचायत आगुंता क्षेत्र की साफ-सफाई का कार्य किया जाएगा। दीपावली को लेकर गांव में सफाई अभियान व स्वच्छ भारत अभियान के तहत मंगलवार से सफाई का कार्य शुरू करवा दिया गया है। संतोष कंवर ने बताया कि गांव में गली-मोहल्लों में नालियों की मरम्मत व उनकी सफाई का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है।

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