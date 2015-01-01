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बैठक:कोतवाली में सीएलजी बैठक आयोेजित

नागौर35 मिनट पहले
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  • त्यौहार के मद्देनजर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई

कोतवाली थाने में गुरुवार को सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सीएलजी सदस्यों ने शहर की गड़बड़ यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का सुझाव रखा। उन्होंने बताया कि इन दिनों त्योहारी सीजन है। इसके चलते शहर में लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में गड़बड़ यातायात व्यवस्था के चलते दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। खासतौर से तंग गलियों एवं भीड़भाड़ वाली जगहों पर वाहनों के आने से यह समस्या और बढ़ जाती है।

इससे आने जाने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सदस्यों ने बताया कि त्योहार सीजन में दमकल की व्यवस्थाएं भी बेहतर होनी चाहिए। आग लगने पर दमकलाें में पानी खत्म हो जाता है। इससे काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे शहर की इन दोनों ही समस्याओं का समाधान प्रमुखता से होना चाहिए।

इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी जीतेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने के लिए संबंधितों को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान शहर के कई सीएलजी सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने शहर से जुड़े हुए कई बिंदुओं के बारे में जानकारी दी है।

इसके अलावा त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द के साथ मनाने का भी आह्वान किया है। इस दौरान खासतौर से असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाइयां होंगी। इस दौरान पुलिस ने ऐसे लोगाें की अधिक से अधिक सूचना देने के लिए भी कहा है।

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