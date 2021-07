पुलिस का नवाचार, परिवादियों को मिलेगी सुविधा:SP के साथ CO और SHO आज जिले भर में करेंगे जनसुनवाई, न्याय के लिए नहीं लगाना पड़ेंगे जिला मुख्यालय के चक्कर

Hindi News

Local

Rajasthan

Nagaur

CO And SHO Along With SP Will Hold Public Hearings Across The District Today, Will Not Have To Go Round The District Headquarters For Justice

पुलिस का नवाचार, परिवादियों को मिलेगी सुविधा: SP के साथ CO और SHO आज जिले भर में करेंगे जनसुनवाई, न्याय के लिए नहीं लगाना पड़ेंगे जिला मुख्यालय के चक्कर

नागौर एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

नागाैर SP अभिजीत सिंह।

गरीब तबके काे बगैर किसी खर्च खराबी के उसके घर या इलाके में ही बड़े अधिकारियों की सुनवाई के बाद आसानी के साथ न्याय मिल सके और कार्रवाई हाे सके इसके लिए पुलिस ने नागाैर जिले में नवाचार शुरू किया है। इसमें खुद SP अभिजीत सिंह तो ताे थाना स्तर पर पहुंच ही रहे हैं। ASP, CO और SHO भी अपने-अपने इलाकाें में जनसुनवाई का कार्य करेंगे।

SP अभिजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार 23 जुलाई काे सुबह 11 बजे से दाेपहर एक बजे तक जन सुनवाई कार्यक्रम हाेगा। SP व CO नागाैर खींवसर में, ASP नागाैर व CO कुचेरा में, ASP डीडवाना व CO मकराना मिलकर मकराना में, जायल CO खाटूबड़ी में, CO मेड़तासिटी थाना मेड़ताराेड में, CO डेगाना पुलिस थाना थावलां में, CO डीडवाना थाना माैलासर में और CO कुचामनसिटी पुलिस थाना चितावा में जनसुनवाई करेंगे।

SP सिंह ने बताया कि जनसुनवाई के दाैरान जमीनाें से संबंधित सर्वाधिक मामले सामने आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिनमें वारदात काे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए लाेगाें काे ऐसी बाताें से बचना चाहिए। साथ ही वास्तविकता काे बताना चाहिए जिससे पुलिस काे जांच में आसानी रहे।