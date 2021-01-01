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सेमीनार:बेगसर में मेमोरी और माइंड पावर सेमीनार का समापन

मौलासर3 घंटे पहले
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अंबिका एज्यूकेशन फाउंडेशन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही निशुल्क कार्यशाला के तहत रविवार को ग्राम बेगसर में चल रही पांच दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला में गांव के 70 बच्चों ने भाग लिया। कार्यशाला में बच्चों को अपनी यादाश्त क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह पर नन्हे-नन्हे बच्चो ने पट्टी बांधकर बन्द आंखों से किताबें पढ़कर, चित्रों में रंग भरकर दिखाने पर ग्रामीणों को हतप्रभ कर दिया।

धनराज सिंह बेगसर ने बताया कि बच्चों को थर्ड आई एक्टिवेशन के अलावा हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट, वैदिक गणित, ध्यान व योग संबंधी कक्षाएं दी गई। समापन पर मैमोरी गुरु भंवर सिंह खाखोली और जितेंद्र सिंह फरडोली का साफा पहनाकर तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान रेवंत सिंह, सवाई सिंह, मोहब्बत सिंह, हनुमान सिंह, उम्मेद सिंह, आनंद सिंह, सज्जन सिंह, मूल सिंह, प्रहलाद सिंह, भोजराज सिंह, विक्रम सिंह, नंदू सिंह डीकावा व अन्य लोग उपस्थित थे।

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