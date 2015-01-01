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जागरूकता रैली:कोरोना जागरूकता अभियान निकाली पैदल जागरूकता रैली

नागौर41 मिनट पहले
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  • शहरी क्षेत्र में वितरित किए गए 3200 मास्क

राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन अभियान के तहत कार्यालय आयुक्त एवं प्रशासक मनीषा चौधरी के निर्देशानुसार नकास एवं माही दरवाजा सफाई सर्किल के कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक द्वारा जागरूकता रथ हरी झण्डी दिखाकर पैदल रैली को रवाना किया गया।

रैली तेलीवाड़ा, भूतनाथ मन्दिर, दालमिल रोड, दरावाड़ी आदि मोहल्लों में सफाई कर्मचारियों द्वारा निकाली गई व आमजन को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु गाइड लाइन के अनुसार निर्देशों की पालना हेतु बताया गया। परिषद के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा शहर में बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों के चालान नहीं काटने एवं पाॅलीथीन जब्त नहीं करने पर रोष जताया एवं नोटिस देने के दिये निर्देश, प्रतिदिन चालान नहीं काटने पर होगी कार्यवाहीं। आयुक्त ने शहर में निरीक्षण किया तो डेह एवं मानासर चौराहा पर फव्वारा बंद मिला।

ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार कटौती के निर्देश दिए। नगर परिषद द्वारा गठित टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में 3200 मास्क वितरण किये गये एवं 2500 स्टीकर कार्मिकों के द्वारा शहर में विभिन्न क्षेत्र में दुपहिया वाहनों एवं घरों पर स्टीकर चस्पा किये गये। मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनिल कुमार, जय सिहं राठौड़, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक अशोक बारासा, आईदान, विजय बारासा, अभिषेक जावा, प्रेम गुजराती, राहुल अजहरुदीन आदि मौजूद रहे।

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