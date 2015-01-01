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सौगात:नागौर में भारतीय कपास निगम की शाखा हुई स्वीकृत

नागौर2 घंटे पहले
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  • लाडनूं में समर्थन मूल्य पर खरीद की स्वीकृति

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयासों से नागौर में केंद्र सरकार द्वारा ईएसआईसी डिस्पेंसरी के बाद दूसरी बड़ी सौगात मिली है। नागौर में भारतीय कपास निगम की उपशाखा का कार्यालय स्वीकृत हुआ है।

यह शाखा भीलवाड़ा स्थित भारतीय कपास निगम के कार्यालय के अधीन रहेगी। गौरतलब है कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने 24 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात करके नागौर में भारतीय कपास निगम की शाखा खोलने तथा जिले में लाडनूं उपखंड में समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू करने की मांग की थी। इसके नागौर में भारतीय कपास निगम की उप शाखा खोलने से किसानों के साथ कपास व्यापारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही नागौर जिले में वस्त्र उद्योग शुरू होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। वहहीं लाडनूं में कपास के समर्थन मूल्य पर हुई खरीद शुरू करने की स्वीकृति मिली है।

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