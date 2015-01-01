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उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने सुनाया निर्णय:बैंक की गलती से ग्राहक का क्रेडिट स्कोर बिगड़ा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नागौर3 घंटे पहले
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने निर्णय में अनादरित चैक की राशि गलती से खाताधारक के खाता में जमा होने के विवाद में बैंक द्वारा खाताधारक की क्रेडिट रिपोर्ट खराब करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

मामले के अनुसार नागौर निवासी रामसिंह ने आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसने नागौर कृषिमंडी स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा में अपने बचत खाते में 95,000 रुपए का चैक जमा कराया, जो क्लियर होकर राशि खाते में जमा होने के बाद परिवादी ने उक्त राशि का आहरण अपने एटीएम से कर लिया।

लेकिन बाद में बैंक ने चैक अनादरण हो जाने व गलती से चैक की राशि खाता में जमा होना मानते हुए परिवादी पर फौजदारी व सिविल मुकदमे करने के साथ-साथ सिबिल वेबसाइट पर उसकी क्रेडिट रिपोर्ट भी खराब कर दी है।

आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम लाटा व सदस्य बलवीर खुडखुडिया, चन्द्रकला व्यास की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद अपने निर्णय में बैंक कर्मचारियों की गलती के बावजूद ग्राहक के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज कराना व न्यायालय में वाद लम्बित रहने के दौरान सिबिल वेबसाइट पर क्रेडिट रिपोर्ट खराब करना बैंक की सेवाओं में कमी व त्रुटि मानते हुए कोर्ट द्वारा दायित्व निर्धारण से पूर्व तक खाताधारक की क्रेडिट रिपोर्ट खराब नहीं करने का आदेश दिया है।

इसकेे अतिरिक्त परिवादी खाताधारक को हुई मानसिक व शारीरिक वेदना की क्षतिपूर्ति तथा परिवाद व्यय के रूप में भी दस हजार रुपए की राशि भी बैंक द्वारा परिवादी को देने का आदेश दिया।

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