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मांग:1992 में बनी पानी टंकी की मरम्मत करवाने की मांग की

बासनी6 मिनट पहले
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कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थित पानी की टंकी जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। 2.50 लाख लीटर की क्षमता वाली इस टंकी का 30 जुलाई 1992 को तात्कालीन राजस्थान अल्पसंख्यक बोर्ड अध्यक्ष हाजी गुलाम मुस्तफा खान ने उद्घाटन किया था। उसके बाद इस टंकी की जलदाय विभाग ने कभी सुध नही ली। टंकी के आसपास स्कूल के विद्यार्थी खेलते रहते हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि समय रहते इस टंकी की मरम्मत की जाए। इस टंकी से ही बासनी के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई दी जाती है।

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