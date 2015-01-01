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मांग:मुख्य सड़क मार्गों से झाड़ियां हटाने की मांग

नागौर5 घंटे पहले
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शहर के मुख्य सड़क मार्ग से झाड़ियां हटाने काे लेकर आयुक्त काे ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि मार्ग झाड़ियाें से अटे पड़े है जहां हादसे होने भी लाजमी है। इन झाड़ियाें काे हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को रामप्रकाश बिशु व भंवरलाल साहू ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के बीकानेर रोड से रीको, पोलो टेक्नीक कॉलेज रोड, बालवा रोड, मॉडल स्कूल की मुख्य सड़कों के किनारे झाड़ियों से अटे पड़े है और हादसे भी आए दिन होते रहते है। इन झाड़ियों को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग के साथ सरस डेयरी, बीकानेर रोड से कृषि महाविद्यालय तक सफाई भी कराने को कहा गया है। ताकि हादसों से लोगों को बचाया जा सके।

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