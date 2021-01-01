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ज्ञापन:एंबुलेंस सेवा शुरू करवाने की मांग

बासनी3 घंटे पहले
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पूर्व वार्ड पंच मोहम्मद आमीन बालीवाला और आरएलपी नेता अनवर चौहान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला कलक्टर को भेजा है। ज्ञापन में मांग की है कि बासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 104 एम्बूलेंस लगाई जाए। ज्ञापन में लिखा है कि बासनी में पहले 108 एम्बूलेंस लगी हुई थी। यह एंबुलेंस गाड़ी की साईज बड़ी होने के कारण बासनी की तंग गलियों में नहीं पहुंच पाती थी। जिसके कारण एस साल पूर्व 108 एम्बूलेंस को बासनी से हटा दिया गया।

ज्ञापन में लिखा है कि बासनी में 39 वार्ड है और यहां की आबादी 60 हजार से अभी अधिक है। बासनी के सरकारी अस्पताल में ओपीडी प्रतिदिन 350-400 तक की रहती है। ऐसे में गंभीर मरीजों व प्रसूति महिलाओं को लाने और जाने के लिए 104 एंबुलेंस की व्यवस्था करवाई जाए। ताकि मरीजों को 104 एम्बूलेंस सेवा का लाभ मिल सके।

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