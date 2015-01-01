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शिविर:डिस्कॉम आपके द्वार शिविर में तुरंत दिए बिजली के कनेक्शन

मूण्डवा2 घंटे पहले
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  • मूंडवा-कुचेरा के पास गाजू गांव में आयोजित हुआ शिविर

दीपावली से पहले हर घर बिजली- डिस्कॉम आपके द्वार अभियान के तहत शिविर में शनिवार को लोगों को आवेदन करने के दो घंटे में ही बिजली के कनेक्शन जारी कर दिए गए। कनेक्शन जारी होते ही टेक्निकल कर्मचारियों ने उपभोक्ता के घर जाकर मीटर लगा दिया तथा बिजली सप्लाई चालू भी कर दी।

विद्युत डिस्कॉम मूंडवा के क्षेत्राधिकार अधीनस्थ ग्राम गाजू में अभियान के तहत शिविर में 55 लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया। अधीक्षण अभियंता आर.बी. सिंह ने बताया कि सरकार के हर घर बिजली के वादे को पूरा करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को तत्काल बिजली कनेक्शन मिल सके।

अगला शिविर रविवार को विद्युत डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय मूंडवा में आयोजित किया जाएगा। गाजू में आयोजित हुए शिविर में सहायक अभियंता अजीत कुमार पांडे, कुचेरा कनिष्ठ अभियंता दिलीप फरड़ोदा, मूंडवा कनिष्ठ अभियंता विजय सिंह, उपभोक्ता लिपिक भंवरूराम लामरोड़, तकनीकी सहायक अशोक कुमार खटीक, रमेश मुंडेल, सूर्य प्रकाश आदि उपस्थित थे।

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