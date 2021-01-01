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हनुमान बेनीवाल बोले:निकाय का चुनाव परिणाम तीसरे मोर्चे की मजबूती की तरफ

नागौर2 घंटे पहले
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  • मूंडवा पालिका में पार्टी ने पहली बार जीती 11 सीटे

आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नगर निकाय चुनावों के परिणाम के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान में 133 सीट पर आरएलपी ने चुनाव लड़ा और 13 सीटो पर जीत दर्ज की और नागौर में 3, कुचेरा में 2 व मुंडवा में 8 सीटों सहित लगभग 40 सीटों पर आरएलपी दूसरे स्थान पर रही और कई निर्दलीय आरएलपी के सहयोग से भी विजयी हुए।

सांसद ने कहा कि चुनाव के परिणाम यह बता रहे है कि आरएलपी का शहरी क्षेत्र में भी जनाधार बढ़ा है और परिणाम यह बता रहे है कि जनता राजस्थान में तीसरे मोर्चे को मजबूती प्रदान कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम 2023 में मिलेंगे। साथ ही पंचायती राज चुनाव से वंचित रहे जिलों में भी आरएलपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बेनीवाल ने बताया कि लोग अब भाजपा और कांग्रेस के बारे में अच्छी तरीके से जानने लगे है। अब उनको रालोपा विकल्प ही विकास देगा।

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