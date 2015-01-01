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आयोजन:दीपावली स्नेह मिलन समारोह में एकता व शिक्षा पर जोर, कुरीतियां मिटाने पर चर्चा

मौलासर4 घंटे पहले
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  • बेगसर में राजपूत व रावणा राजपूत तथा बस्सी में नाथ व राइका समाज का स्नेह मिलन समारोह

बेगसर में राजपूत और रावणा राजपूत का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नवनिर्वाचित सरपंचों का स्वागत, कोविड-19 जनजागरूकता एवं राजपूत समाज और रावणा राजपूत समाज में उत्पन्न भ्रांतियां को दूर कर आपसी तालमेल के साथ एक जाजम पर कंधे से कंधा मिलाकर दोनों समाजों को आगे बढ़ाने सहित कुरीतियों को मिटाने पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता दलपत सिंह गच्छीपुरा ने करते हुए कहा कि हम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सभी समाज को आदर भाव से देखते हुए समाज की नव पीढ़ी को दूसरे समाज पर होने वाली टिका टिप्पणी से बचाना चाहिए। अपनी इस ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाये, साथ ही दहेज प्रथा में सुधार की जरूरत है। राज ऋषि समता रामजी महाराज नांद के सानिध्य में महाराज ने बताया कि मातृ शक्ति का समाज के उत्थान में योगदान का महत्व समझाया। मोटिवेशनल और माइंड ट्रेनर भंवर सिंह खाकोली ने युवाओं को मेमोरी पावर बढ़ाने के टिप्स बताए।

उम्मेद सिंह करीरी राष्ट्रीय महासचिव श्री राष्ट्रीय करणी सेना ने बताया कि मातृ शक्ति की बदौलत आज सनातन धर्म से चली आ रही संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का महान कार्य किया। मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह लोटवाड़ा प्रदेशाध्यक्ष राजपूत सभा ने कहा कि आज के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी सख्त जरूरत है। पार्षद गजेंद्र सिंह चिराणा, ममता कंवर राठौड़ डाबड़ा सरपंच समारोह में उपस्थित सभी समाज बंधुओं से हाथ उठाकर मौसर प्रथा बंद के लिए आह्वान करवाया।

दुर्गसिंह बेगसर, मांगू सिंह पावटा सरपंच, दिलीप सिंह गेलासर सरपंच, त्रिलोक सिंह आकोदा सरपंच, जोगी बन्ना खाटू, नरपत सिंह रसीदपुरा, गोगा सिंह थाणु, गोविंद सिंह बेड़वा, राजेंद्र सिंह थेबड़ी सरपंच, धर्मपाल सिंह बरड़वा, कैप्टन नंद सिंह रसीदपुरा, भगवान सिंह, विक्रम सिंह आकोदा, नरेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, राम सिंह, सुरेंद्र सिंह, महावीर सिंह, भोजराज सिंह आदि गणमान्य समाज बंधु उपस्थित थे।

युवा विकास मंच एवं भगत सिंह यूथ बिग्रेड के संयुक्त तत्वावधान में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। शहर के डीडवाना रोड स्थित युवा विकास मंच कार्यालय में स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूथ ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष परसाराम बुगालिया और युवा विकास मंच प्रदेश अध्यक्ष विवेक कालेर ने की। इस दौरान दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मिलकर एक दूसरे से दीवाली की शुभकामनाएं दी और देश प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की।

इस दौरान समारोह में मौजूद दोनों सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने घरों का कचरा सड़क पर नहीं फेंकने, गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखकर नगर पालिका की गाड़ी में कचरा डालने और प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने आदि की शपथ ली गई।

कार्यक्रम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओं, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज लेना व देना और मौसर नहीं करना जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील की गई। विवेक कालेर ने समाज में सकारात्मक सोच रखने और युवा प्रतिभाओं को तराशने तथा उनको निरंतर सम्मान देने की बात कही। इस अवसर पर अनिल चंदेलिया, सुरेश जाखड़, नेमाराम जड़ावटा, ओमप्रकाश मुरावतिया, सुखाराम, प्रहलाद कालेर, गोपाल लोरा, दिनेश कड़वा, मूलाराम, बजरंग बोचलिया, राजेंद्र खिचड़ उपस्थित रहे।

दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन, कई मुद्दों पर चर्चा
ग्राम बस्सी में शुक्रवार को नाथ समाज व राइका समाज का संयुक्त दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर उप सरपंच मंशीराम राइका, वकील दीनानाथ योगी, लक्ष्मण नाथ डूडी, जीवराज राइका ने कहा कि संगठन की एकता व बच्चों की शिक्षा से ही विकास संभव है।

गुदड़नाथ योगी, सावंत नाथ, शिंभू नाथ, मूलाराम राइका, जोरानाथ, नारायण नाथ, मांगीनाथ, रूपाराम राइका सहित राइका व नाथ समाज के लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की बधाई दी। इस दौरान समाज विकास के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

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