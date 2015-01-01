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पेंशन:ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल की

नागाैरएक घंटा पहले
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ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारकों को हर साल नवंबर और दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना होता है। ईपीएफओ ने संशोधन करते हुए जीवन प्रमाण पत्र की वैधता इसको जमा करवाए जाने से एक साल तक कर दी है। क्षेत्रीय कार्यालय-जोधपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम एंव प्रभारी अधिकारी, पी.के. सिन्हा द्वारा इसका मतलब समझाते हुए कहा कि जिन पेंशनधारकों ने इस साल माह जनवरी-फरवरी मे अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल किया है, उनके जीवन प्रमाण पत्र अगले साल जनवरी-फरवरी तक मान्य होंगे और ऐसे पेंशनधारकों को इस साल नवंबर दिसम्बर में जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से पूरे साल के दौरान कभी भी जमा करवा सकते है एवं वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करवाने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेन्टर एवं नजदीकी भविष्य निधि कार्यालय की मदद ले सकते है। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर का पता लगाने के लिए पेंशनर वेब लिंक https://locator.csccloud.in/ का इस्तेमाल कर सकते है।

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