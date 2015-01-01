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अव्यवस्था:महिला शौचालय के लगवाए ताले, अव्यवस्था ऐसी कि सफाई व पानी की व्यवस्था तक नहीं

नावां सिटी3 घंटे पहले
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नावां सुलभ शौचालय जिसके महिला शौचालय पर लगा ताला।
  • आमजन को हाे रही परेशानी के बावजूद नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई को तैयार नहीं

शहर में पालिका प्रशासन की ओर से पुराने बस स्टैण्ड, मुख्य बाजार व बालिका विद्यालय चौराहे पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय तो बना दिए गए हैं, लेकिन शौचालयों पर पानी और सफाई की व्यवस्था सुचारु रुप से नहीं होने से सुलभ शौचालयों की स्थिति काफी दयनीय है।

पालिका प्रशासन की ओर से केवल नगरपालिका परिसर के बाहर व तहसील कार्यालय के पास के सुलभ शौचालय व्यवस्थित रुप से चलाए जा रहे हैं, बाकी सभी की स्थिति खराब है।

लोगों का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण शुरु होने के दौरान पालिका की ओर से सड़कों की धुलाई तक करवा दी जाती है और नियमित शहर की शौचालयों की धुलाई हुए महीनों बीत जाते है। इससे लगता है पालिका को केवल रैंकिंग की चिंता है। धरातल पर सफाई व्यवस्था सुधार करवाने की आवश्यकता नहीं है।

व्यापारी हो रहे परेशान- शहर के मुख्य बाजार, पुराने बस स्टैण्ड व बालिका विद्यालय चौराहे पर बने सुलभ शौचालयों के आसपास के व्यापारी दुर्गन्ध से काफी परेशान हो रहे हैं। महीनों तक सफाई नहीं होने के कारण शौचालयों से दुर्गन्ध आती है, जिससे बाजार में संचालित हो रही दुकानों पर ग्राहक आना भी पसन्द नहीं करते हैं।

दुकानों के साथ- साथ आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को भी नाक बन्द करके निकलना पड़ता है। सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण बाजार व पुराने बस स्टैण्ड के लोग अब भी गलियों व नालियों में ही पेशाब करते नजर आते हैं।

लापरवाही : 3 सुलभ शौचालयों पर पालिका की ओर से पानी व्यवस्था लेकिन शौचालय की टंकी में पानी नहीं है

महिला शौचालयों के लगवाए ताले- शहर के मुख्य बाजार व पुराने बस स्टैण्ड पर पालिका की ओर से महिला शौचालयों के ताले लगवा दिए गए हैं। पुराने बस स्टैण्ड पर एक महिला शौचालय के ताला लगाया गया है, वहीं दूसरे शौचालय में इतनी गंदगी है कि महिलाएं अन्दर तक नहीं जा सकती है। ऐसे में बाजार खरीदारी करने आई महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

टंकियां है लेकिन पानी नहीं- तीन सुलभ शौचालयों पर पालिका की ओर से पानी व्यवस्था हेतु टंकियां तो रखी गई है लेकिन किसी भी शौचालय की टंकी में पानी नहीं है। इससे लोगों को बिना हाथ धोए वापस जाना पड़ता है। यदि कोई महिला शौचालय का प्रयोग भी करती है तो पानी की व्यवस्था नहीं होने से परेशान ही होना पड़ता है। इस लापरवाही के चलते शौचालयों में गंदगी पड़ी रहती है। महीनों बीत जाते हैं लेकिन पालिका की ओर से टंकियां नहीं भरवाई जाती है।

नहीं दे पाए अधिकारी जवाब- शौचालयों की बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर जब सफाई निरीक्षक प्रदीप गौतम से बातचीत की गई तो वह सफाई व्यवस्था को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

गौतम ने कहा कि सफाई समय समय पर होती है लेकिन जब उन्हें मौके पर आकर सफाई देखने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा सफाई होती है, गंदगी वापस हो जाती है। पानी व्यवस्था का पूछने पर अधिकारी ने बाद में बात करने का बोलकर फोन काट दिया। आयुक्त पदेन अधिशाषी अधिकारी हेमाराम चौधरी ने भी जांच करवाने का बोल पल्ला झाड़ लिया।

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