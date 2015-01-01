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आयोजन:खरीफ प्याज पर मनाया प्रक्षेत्र दिवस, मृ़दा की दी गई जानकारी

मौलासर38 मिनट पहले
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मौलासर. कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्याज की फसल पर कुडली में प्रक्षेत्र दिवस मनाते।

मौलासर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन में दिए गए खरीफ प्याज पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन गुरुवार को कुडली के रहवासी हनुमान के कृषि फार्म पर आयोजन किया गया।

केंद्र की उद्यान वैज्ञानिक डॉ अनोप कुमारी ने बताया उत्तरी भाग में प्याज की फसल अधिकतर रबी के मौसम में ही उगाई जाती हैं, जिससे इस समय प्याज की अधिकता और भंडारण के समुचित अभाव के कारण किसानों को उचित मुनाफा नहीं मिल पाता।

बताया कि अक्सर नवंबर के बाद प्याज का संग्रहित भंडारण समाप्त हो जाता है, इसलिये इस समय खरीफ प्याज का उत्पादन पैदा कर किसान लाभ ले सकता है। खेतों में अग्रीफॉउंड डार्क रेड के प्रदर्शन लगाए गए जिनके परिणाम बहुत ही अच्छे मिले हैं।

इस प्रकार के कंद गहरे लाल रंग त्वचा शल्क कंद से चिपकी एवं मध्य तीखापन का होता हैं। फसल रोपाई के 90- 100 दिन में तैयार हो जाती है। किट विशेषज्ञ डॉ ममता चौधरी ने कहा कि खरीफ प्याज में बरसात का मौसम होने का कारण पानी का अत्यधिक जमाव, रोगों व कीड़ों का प्रभाव अधिक होता है लेकिन देखरेख सही समय और हो जाये तो उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता हैं।

शस्य वैज्ञानिक सुमित्रा बंबोरिया ने किसानों को प्याज फसल में खरपतवार नियंत्रण खाद व उर्वरक की जानकारी प्रदान की। प्रयोगशाला सहायक मनीष जाजड़ा ने मृदा और पानी की जांच की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कुडली सहित आसपास के 42 किसानों को प्याज की फसल का प्रदर्शन कर जानकारी प्रदान की।

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