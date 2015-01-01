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आग:भदलिया में अज्ञात कारणों से आग लगने से पुले जले, लोगों ने बुझाई आग

नागौर2 घंटे पहले
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ग्राम भदलिया में आग लगने से लाखों रुपये के पुले जल गए। ग्रामीणों ने बताया कि भदलिया के बेरी की ढाणी निवासी किशना राम मेघवाल के यहां पर सुबह अज्ञात कारणों से पुला का ढेर जल गया।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछली साल व इस साल के पुलों का ढेर था जो लगभग एक लाख रुपये लागत के थे जो जलकर राख हो गये। खेत में आग को देखकर आस पास के किसान पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश की लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।

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