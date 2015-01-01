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चोरों का आतंक:रानोली से लूटे हुए ट्रक कंटेनर को ईनाणा के पास लगाई आग

मूण्डवा2 घंटे पहले
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  • सीकर जिले के रानोली थाने में 1 नवंबर को कंटेनर की लूट का मुकदमा दर्ज

कस्बे के निकट ईनाणा गांव के बाहर नागौर रोड पर खड़े एक ट्रक कंटेनर में शनिवार को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अज्ञातों ने कंटेनर में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार 1 नवंबर को थाना रानोली जिला सीकर में मुकदमा दर्ज हुआ कि ट्रक कंटेनर के चालक व परिचालक को अज्ञात लोगों ने कुछ नशीला पदार्थ सुंघा कर कंटेनर को छीन कर भाग गए।

जो कंटेनर रानोली में छीना था वह पिछले 5 से 6 दिनों से ईनाणा गांव के बाहर नागौर रोड पर खड़ा था। इतने दिनों से कंटेनर रोड पर खड़ा था लेकिन किसी ने जानने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि कंटेनर के एक पहिये के नीचे जैक लगा था। टायर भी नहीं था। लोगों ने सोचा कि कंटेनर खराब हुआ होगा लेकिन शनिवार सुबह 4 बजे उसमें आग लग गई तो पास में रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची साथ में मूंडवा नगरपालिका के फायरब्रिगेड चालक ओमप्रकाश, बंटी सियोता थे। आग पर काबू पाया। कंटेनर में अंदर जाकर देखा तो उसमे समान भी बिखरा हुआ था। सामान की चोरी भी हुई है। उसमे अलग अलग प्रकार के समान मिले। सामानों को देखकर लगता है कि कोई ट्रासपोर्ट का कंटेनर था। छानबीन में पता चला कि रानोली थाने में 1 नवंबर को कंटेनर की लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है।

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