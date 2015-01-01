पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुरक्षा:पहली बार एसपी ऑफिस के एक चौथाई कार्मिक शहर की सुरक्षा में तैनात

नागौरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • शाम 6 बजे से रात दस बजे तक की ड्यूटी, कुल 100 जवानों को लगाया

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में काम कम और इधर-उधर ज्यादा घूमने वाले तथा निठल्ले पुलिस कर्मियों की पुलिस अधीक्षक ने गोपनीय तरीके से सूची तैयार कर ली है। हालांकि इस सूची को अभी अंतिम रूप देना शेष है, लेकिन इससे पहले ही एसपी श्वेता धनखड़ ने गुरुवार को पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एक चौथाई पुलिस कर्मियों को एक साथ शहर की सुरक्षा में तैनात रहने के आदेश जारी कर दिए।

एसपी धनखड़ ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए अभी यह बंदोबस्त किया गया है। अब हर दिन सूची अनुसार इस तरह पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा शनिवार-रविवार 24-24 घंटे की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। कार्यालय के कार्मिकों की ड्यूटियां बदल-बदल कर लगेंगी।

उन्होंने बताया कि गुरुवार की ड्यूटी में कुल 100 जवानों को शहर की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की देख रेख में तैनात किया गया है। इसमें 50 कार्मिक तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हैं। जबकि 50 रिजर्व पुलिस लाइन के हैं। इसके अलावा थाने का जाप्ता अलग से है।

इस तरह एक साथ सौ जवानों की मुस्तैदी से आपराधिक गतिविधियों पर तो अंकुश लगेगा ही। साथ में पुलिस की उपस्थिति भी दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि दीपावली तक यह व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। एसपी आफिस के कार्मिकों को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं।
ड्यूटी पर लगाने के बाद एसपी ने देखी व्यवस्थाएं
सभी जवानों को ड्यूटी पर लगाने व टॉस्क देने के बाद एसपी ने शहर के सभी पाइंटों को चेक किया। साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान एसपी ने शहर के नकास गेट, गांधी चौक, मूण्डवा चौराहा सहित कई स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। एसपी ने ऐसे पुलिस कर्मियों की गतिविधियों को भी गहनता से देखा जो ड्यूटी के दौरान पूरी तरह मुस्तैद दिखाई नहीं पड़े।
एसपी ऑफिस में 200 कार्मिक
एसपी ऑफिस में औसतन 200 कार्मिक हैं। इनमें से कई ऐसे पुलिस कार्मिक भी हैं जिनके पास काम कम और बातें ज्यादा हैं। वहीं कई ऐसे कार्मिक हैं जिनको काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसके चलते एसपी ने गोपनीय तरीके से बीते कुछ दिनों से प्रत्येक पुलिस कार्मिक के बारे में पड़ताल करवाई। इनमें से कई ऐसे कार्मिक भी सामने आए, जिनके पास काम कम था। इसके चलते ऐसे पुलिस कार्मिकों को अन्य पुलिस कार्मिकों के बराबर काम देने के लिए उनको कोतवाली पुलिस के साथ ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें