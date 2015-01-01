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संदेश:गोकाष्ठ से अंत्येष्टि, पर्यावरण बचाने का संदेश

ठठाना मीठड़ी2 घंटे पहले
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  • मीठड़ी में वृद्ध हरीराम सोमानी के निधन पर गोकाष्ठ से किया गया अंतिम संस्कार

कस्बे में पोस्ट आफिस के पास स्थित हार्डवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाशचंद सोमानी के पिता हरीराम सोमानी (100) का शनिवार अलसुबह निधन हो गया। गौशाला अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल ने सोमानी परिवार को प्रेरित कर सोमानी का अंतिम संस्कार गोकाष्ठ से करने का निर्णय लिया गया। वहीं गोभक्त विष्णु सिंघल ने बताया कि गोकाष्ठ की लकड़ी से दाह संस्कार करने से पेड़ की लकड़ी की बचत होती है।

वहीं गोकाष्ठ से पर्यावरण में धुआं भी कम होता है। वहीं गोकाष्ठ से अंतिम संस्कार से हिन्दू संस्कृति का पालन भी भलीभांति हो रहा है। वहीं लकड़ी से अंतिम संस्कार करने से ढाई-तीन घंटे का समय लगता है। वहीं गोकाष्ठ से अंतिम संस्कार में दो घंटे का ही समय लगता है। सत गोपाल गोशाला समिति के अध्यक्ष गंगवाल ने बताया कि दिवंगत देह का अंतिम संस्कार गाय के गोबर से बने गौकाष्ठ से करना चाहिए।

वन और पेड़ बचाने के साथ गौसेवा का अक्षय पुण्य दिवंगत आत्मा को मिलता है। पूर्ण रूप से सात्विक अंतिम संस्कार होने से दिवंगत आत्मा को मोक्ष व सदगति मिलती है। गौसेवा परिवार समिति जयपुर द्वारा पिछले कुछ समय से वन पर्यावरण और गौ रक्षा के लिए गौकाष्ठ से अन्तिम संस्कार का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दो पेड़ों को जीवनदान देकर पर्यावरण रक्षा व उससे प्राप्त सम्पूर्ण सेवा राशि द्वारा गोसेवा की जाती है।

समिति का उद्देश्य है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक गोशाला में गौकाष्ठ बने और इससे अन्तिम संस्कार हो। इस दौरान उप सरपंच वीरेन्द्र सिंह राठौड़, नंदकिशोर गौड़, गौशाला अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल, ह्रदय रोग विशेषज्ञ सुनिल जैन, अनिल मोजिका, बनवारी लाल शर्मा, श्री गोपाल सोमानी, प्रकाश चंद सोमानी, कमलकिशोर सोमानी, नवल किशोर सोमानी, यदुवंशी शर्मा, विजय कुमार सोमानी, हरीश पारीक, बजरंग सोमानी, जगदीश चौहान आदि ग्रामीण मौजूद थे।

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