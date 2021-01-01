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गौशाला में सहयोग:सेवानिवृत्त हाेने पर गुर्जर ने 1.10 लाख रूपए गौशाला में किए भेंट

दधवाड़ा2 घंटे पहले
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निकटवर्ती ग्राम हरसौलाव में जलदाय विभाग में पंप चालककर्मी मेहराम गुर्जर ने अपने सेवानिवृत्ति कार्यक्रम पर कोरोना वायरस की गाइडलाइंस की पालना करते हुए गौशाला में 1.10 लाख रुपए दान किया है। इस दौरान गौसेवक रामजीवण गुर्जर ने बताया कि जलदाय विभाग में पंप चालक कर्मी मेहराम गुर्जर ने अपनी राजकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर हरसौलाव स्थित श्री भूरिया बाबा गौशाला में पूर्व सरपंच सुरेश गुर्जर व भूरिया बाबा गौशाला अध्यक्ष जस्साराम गुर्जर को एक लाख रुपए नगद भेंट किए तथा साथीन स्थित वर्धमान गौशाला में दस हजार रुपए की नकद राशि भेंट की।

इस दौरान ग्रामीण पोकरराम, भाला राम, घेवरराम, दुलाराम, छोटुराम, रामजीवण गुर्जर, मोहन राम, भंवरलाल कुम्हार, शैतान सिंह, रमजीराम चाङ आदि उपस्थित थे।

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