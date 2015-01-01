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शर्मनाक:प्रतिबंध हाेने के बावजूद मौजीज लोगों के सामने पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक

नागौर2 घंटे पहले
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  • पीड़िता का आरोप- बच्ची को भी छीन ले गया पति, मारने की दे रहा धमकी, सदर थाने में केस दर्ज

तीन तलाक पर प्रतिबंध है। बावजूद जिले में तीन तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला सदर थाना के बासनी-बेलिमा गांव का आया है। इस गांव के एक युवक ने समाज के मौजीज लोगों की मौजूदगी में अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया। इसके बाद इसका खुद ने प्रचार भी किया और बेटी को उसकी मां से छीन कर अपने घर ले आया।

बताया गया है कि आरोपी की ओर से अब बच्ची को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। बासनी बेलिमा निवासी सुमैया बानो पुत्री लियाकत ने अपने पति हैदरअली पुत्र मोहम्मद असरफ अली के खिलाफ प्रताड़ना एवं मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है।

पुलिस को साैंपी रिपोर्ट में बताया कि उसका निकाह 27 जनवरी 2010 में हैदरअली के साथ हुआ। कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ससुराल के सदस्य उसको मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ित करते थे। आरोपी ने गैर कानूनी तरीके से तथा तीन तलाक कानूनी रूप से बंद होने के बावजूद उसने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया।

इसकी जानकारी हैदर अली ने स्वयं समाज के मौजीज लोगों के सामने दी और उसका खुला ऐलान भी किया था। जबकि हैदर अली को यह भलीभांति जानकारी भी थी कि तीन तलाक पूरी तरह बंद है। बावजूद इसका कोई उपयोग करता तो वह कानूनन जुर्म है। फिर भी आरोपी ने उक्त कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तीन तलाक दिया।

इसके बाद उसको तलाकशुदा पत्नी भी घोषित कर दिया। महिला ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में यह भी बताया कि कुछ दिनों पूर्व आरोपी हैदर अली उनके घर में जबरदस्ती घुसा और गाली गलौच करते हुए उसकी बेटी आलिया को उससे छीनकर ले गया।

इस तरह रिश्तेदार अख्तर रजा पुत्र मोहम्मद सलीम, मुईनुद्दीन पुत्र मोहम्मद कासम सहित समुदाय के अन्य मौजीज लोगों ने मुकदमे बाजी में नहीं पड़ने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि एक-दो दिन में वे उसकी बच्ची को वापस दिलवा देंगे। अब हालत ये है कि हैदर उसकी बच्ची को वापस नहीं दे रहा है। आरोपी उसकी बेटी को मारने की भी धमकी दे रहा है।

आरोपी मुंबई में, जल्द करेंगे गिरफ्तार
प्रकरण को लेकर थाना प्रभारी नंद किशोर वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अभी मुंबई में है। जल्द गिरफ्तारी के प्रयास होंगे। इधर, पीडि़ता के पिता ने बताया कि आरोपी किसी दूसरी महिला के चक्कर में है। इसके चलते उसने समाज के लोगों की मौजूदगी में उसकी बेटी को तीन तलाक दिया है। वह लंबे समय से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहा है।

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