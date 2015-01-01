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हादसा:गाय को बचाने के प्रयास में कार पलटी, पत्नी की मौत, पति घायल

नागौर4 घंटे पहले
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  • जोधपुर रोड पर चिमरानी फांटे के पास हादसा

सदर थाना इलाके के जोधपुर रोड स्थित चिमरानी फांटा के पास शनिवार को एक गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई कार पलट गई। इससे कार सवार दंपति घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया।

परिजन बगैर पोस्टमार्टम के ही शव को अपने साथ घर ले गए। पुलिस के अनुसार हादसा दोपहर के समय हुआ जब रोल थाना इलाके के डीडीया खुर्द निवासी उम्मेद कंवर 65 अपने पति सुमेर सिंह 69 पुत्र धोकर सिंह के साथ जोधपुर से घर आ रही थी।

रास्ते में गाय को बचाने के चक्कर में अचानक कार अनियंत्रित हो गई, जिसको सुमेर सिंह संभाल नहीं पाया। इससे कार पलट गई। इसमें उम्मेद कंवर के गंभीर चोट आई। सदर थाने के हैड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया सुमेर सिंह की जोधपुर में मेडिकल की दुकान है और उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। जबकि उनका मूल गांव यहां डीडीया खुर्द है।

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