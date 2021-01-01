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नगर निकाय चुनाव:परबतसर में भाजपा को बहुमत, 14 सीटें मिली, कांग्रेस 7 और निर्दलियों को 4 सीटें

परबतसर2 घंटे पहले
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  • परबतसर में लगातार पांच बार कांग्रेस से पार्षद रहे श्यामसुंदर चौहान चुनाव हारे

नगरपालिका परबतसर के कुल 25 वार्डों के परिणाम आ गए। इनमें 14 वार्डों में भाजपा, 7 में कांग्रेस और 4 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद बने हैं। यहां पालिकाध्यक्ष की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसलिए बीजेपी में एडवोकेट रामनिवास दिवाकर व ओम प्रकाश सेन को पालिकाध्यक्ष का दावेदार माना जा रहा है।

यहां 25 वार्डों में बीजेपी व कांग्रेस के 25-25 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके अलावा 6 रालोपा व 22 निर्दलीय मिलाकर कुल 78 प्रत्याशी मैदान में थे। यहां रालोपा का खाता नहीं खुला। इस चुनाव में सबसे रोचक परिणाम वार्ड 10 से सामने आया। यहां कांग्रेस प्रत्याशी गोपाललाल गौड़ को मात्र 1 वोट ही मिला। वार्ड 13 में भाजपा की बसंती को मात्र 9 वोट मिले।

यहां भाजपा से चेयरमैन पद पर उम्मीदवारों में वार्ड संख्या 6 से बीजेपी से जीते उम्मीदवार रामनिवास दिवाकर और वार्ड नंबर 23 से जीते बीजेपी के उम्मीदवार ओमप्रकाश सेन चेयरमैन पद की दौड़ में हैं। बात करें कांग्रेस की तो वार्ड 22 से जीते राजूराम मुंदलिया व 18 से लोकेश मालाकार का नाम आगे है।

चुनाव परिणाम के बाद जीते उम्मीदवारों के समर्थन में समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान सुरक्षा के लिए तीनों थानों का जाप्ता तैनात रहा। जिसकी मॉनिटरिंग मकराना सीओ सुरेश कुमार सांवरिया, परबतसर सीआई रूपाराम चौधरी, मकराना थाने का स्टाफ व पिलवा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया।

जीते हुए प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है। अब 7 फरवरी को पालिकाध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इसी तरह परबतसर में लगातार पांच बार कांग्रेस से पार्षद रहे व पालिकाध्यक्ष के दावेदार श्यामसुंदर चौहान हार गए। यहां चेयरमैन रुचि बोहरा के ससुर रमेशचंद्र बोहरा तीसरे स्थान पर रहे। कोर्ट में चाय की कैंटीन चलाने वाला जय गोपाल कुमावत बीजेपी से पार्षद बने।
डेगाना में कांग्रेस को मिला बहुमत, 14 सीटें मिली
डेगाना| डेगाना नगरपालिका के चुनावों की रविवार को हुई मतगणना के बाद डेगाना पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार डेगाना पालिका क्षेत्र की कुल 25 सीटों में से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ 14 सीटों पर जीत मिली और 3 निर्दलीय भी जीते जो कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे हैं। भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसे मात्र 8 सीटों पर ही जीत कर संतोष करना पड़ा।

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