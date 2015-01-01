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विरोध प्रदर्शन:10वीं की पुस्तक में सरगरा समाज के बारे में टिप्पणी का किया गया विरोध

नागौरएक घंटा पहले
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  • क्षत्रिय सरगरा समाज की ओर से नागौर में किया गया विरोध-प्रदर्शन

गुरुवार को कलेक्टर परिसर में क्षत्रिय सरगरा समाज की ओर से सरकार व शिक्षा विभाग के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों की ओर से सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास व संस्कृति में क्षत्रिय सरगरा समाज के बारे में समाज की अवहेलना व अभद्र टिप्पणी की गई है। समाज इस अभद्र टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे प्रदेश में क्षत्रिय सरगरा समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समाज इसके लिए कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायालय में गुहार करेगा। लेखाविदों ने सरगरा जाति के इतिहास का सही अध्ययन नहीं किया। इस दौरान समाज के विजय सरगरा, निर्मल, ठेकाराम रोल, ललित कुमार, वैध राजू, मुकेश सहित कई लोग मौजूद रहे।

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