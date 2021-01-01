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पल्स पोलियो अभियान:पहले चरण में 2263 बूथों पर 05 लाख 46 हजार 163 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य

नागौर2 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान-2021 के प्रथम चरण की शुरूआत रविवार को सेठ रामदेव वल्लभ पित्ती पुराना अस्पताल परिसर में संचालित जनता क्लिनिक से की गई। जनता क्लिनिक में रविवार की सुबह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मेहराम महिया तथा जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मुश्ताक अहमद ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरूआत की।

पल्स पोलियो अभियान के जिला स्तरीय शुभारंभ अवसर पर नागौर शहरी क्षेत्र के नोडल प्रभारी डाॅ. मूलाराम कड़ेला, जनता क्लिनिक के प्रभारी डाॅ. रविन्द्र गहलोत, बीपीएम प्रेमप्रकाश, कैलाशचंद, लालाराम भास्कर व हरीश चौधरी मौजूद रहे। अभियान की शुरूआत के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी ने नागौर शहर के कुम्हारी दरवाजा, घांची बस्ती, नागौरी दरवाजा, बीएसएफ कैंप, हनुमान बाग क्षेत्र में स्थित पल्स पोलियो टीकाकरण बूथों तथा रोडवेज बस पर स्थापित किए गए स्टैण्ड ट्रांजिट बूथ का निरीक्षण किया।

वहीं नागौर के खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. महेन्द्रसिंह मीणा ने ब्लाॅक के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए बूथों का निरीक्षण कर वहां पल्स पोलियो महाअभियान के पहले दिन की प्रगति रिपोर्ट ली। अभियान के पहले चरण के पहले दिन जिले में स्थापित किए गए 2263 बूथों पर सुबह नौ से लेकर छह बजे तक 0 से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।

आरसीएचओ डाॅ. मुश्ताक अहमद ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 2263 बूथों पर 05 लाख 46 हजार 163 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण के दूसरे दिन एक व दो फरवरी को घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान में पहले दिन से ही कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष घुमन्तु जातियां विशेष तौर पर गाडिया लौहारों, मनिहारों, पत्थरों का कार्य करने वालों व गृह निर्माण व ईट-भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।एनसीसी, एनएसएस व स्काउट के बच्चे भी छोटे बच्चों को बूथ पर लाकर दवा पिलाने में सहयोग किया।

संखवास| कस्बे सहित क्षेत्र में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान के तहत 13 केंद्रों पर 782 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सुपरवाइजर सुनील ने बताया कि कस्बे के मुख्य सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाया गया। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड पर बालिका विद्यालय और 11 अन्य सेंटर पर खुराक पिलाई गई। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहित के निर्देशानुसार मेल नर्स सैकंड मोहम्मद शहीद, लैब टेक्नीशियन दिलीप चावरिया, संतोष, विष्णु मौजूद रहे।

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