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जागरुकता:महिलाओं को अधिकारों से संबंधित दी जानकारी

नागौर4 घंटे पहले
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  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के तत्वावधान में द्वितीय विशेष शिविर का हुआ आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त निर्देशन में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के तत्वावधान में महिलाओं में विधिक जागरूकता के लिए द्वितीय विशेष शिविर का आयोजन शुक्रवार को जिला परिषद, सभागार में हुआ।

शिविर में स्वागत भाषण प्रशिक्षक सन्दर्भ व्यक्ति रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता विमलेश व्यास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता ने दिया। इसके बाद मण्डल न्यायिक अधिकारी सिद्धान्त सक्सेना, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी रोहित शर्मा एवं रिछपाल सिंह गीला के द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण की शपथ सामुहिक रूप से उपस्थित कर्मचारीगण एवं महिलाओं को दिलवाई गई। न्यायिक अधिकारी सक्सेना ने उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ने भी महिलाओं कानूनी जानकारी दी।

कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन विमलेश व्यास द्वारा कार्यक्रम में भारत के संविधान में प्रदत्त महिलाओं के अधिकारों के बारे मंे, घरेलू हिंसा से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के अधिकारों के बारे में, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के अधिकारों, प्रि नेटल डाईनोस्टीक अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, महिला बंदियों के अधिकारों तथा महिलाओं को उनके समानता व निजता के अधिकार के बारे में विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की जानकारी दी गई।

साथ ही वरिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता रामकरण चाॅयल ने विधिक सेवा प्राधिकरण में महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत करवाया। पैनल अधिवक्ता ओमप्रकाश पुरोहित ने महिलाओं के लिए चल रही सरल एवं सुगम कानूनी कार्यवाही के बारे में बताया।

सखीवन स्टाॅप सेन्टर की केन्द्रीय अधीक्षक शिल्पा आडवानी ने सेन्टर द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। सचिव ताल्लुका विधिक सेवा समिति, नागौर सुश्री भाग्यश्री मीणा ने ताल्लुका स्तर पर वृद्ध, विधवा, असहाय तथा गरीब महिलाओं को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता से अवगत करवाया। इस दौरान मनीष सिखवाल, रामनिवास भाटी, पीर मोहम्मद, हरिराम ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम मेें मीता बेनीवाल, सुमन स्वामी एवं ज्योति आचार्य, रूकईया बानो, जबुनिशा, चंचल सेन, निपुर शर्मा आदि मौजूद रहे।

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