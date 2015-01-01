पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:ऑनलाइन आवेदन पत्र किए आमंत्रित

नागौर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् अजमेर संभाग में उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।

संभाग अधिकारी (खादी) जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत 8वीं उत्तीर्ण के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान व साक्षर अथवा 8वीं कक्षा से कम उत्तीर्ण आवेदकों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान रखा गया हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस योजना में अब नये आवेदकों के लिए पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत किया गया है।

उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र इच्छुक नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार या शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपना आवेदन नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट केवीआईसी डाॅट ऑनलाइन डाॅट इन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ग्रामीण क्षेत्र के लिए एजेन्सी पर दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते है।

आवेदन के साथ आवेदक को फोटो, आधार कार्ड, आबादी प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), शिक्षा का प्रमाण (यदि लागू हो तो), राशन कार्ड, मकान के स्वामित्व एंव निवास (स्वयं का/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी, जीवन बीमा संबंधी इंश्योरेंस पाॅलिसी, बचत खाते की पासबुक की प्रति, बचत खाता खोलने की दिनांक एवं स्कोरकार्ड संबंधी दस्तावेंजोेें को आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें