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धर्म:कथा में कृष्ण और राधा की झांकी सजाई

नागौर42 मिनट पहले
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  • गांव लूणदा स्थित ठाकुरजी के मंदिर पर पिछले 7 दिनों से चल रही है श्रीमद्भागवत कथा

गांव लूणदा स्थित ठाकुरजी के मंदिर पर पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद्भागवत कथा का गुरुवार को समापन कार्यक्रम हुआ। भागवताचार्य पंडित ओमप्रकाश महर्षि ने कथा के समाप्ति पर सुदामा के सुंदर चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने दुनिया को यह संदेश दिया कि राजा हो या रंक दोस्ती में सब बराबर होते हैं। कथा के समापन के अंतिम दिन श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा भगवान श्री कृष्ण और राधा की मनोरम झांकियों के साथ भागवत कथा का समापन महात्तम्य का वर्णन किया।

भागवत कथा समाप्ति के अवसर पर संपूर्ण ग्राम वासियों की ओर से सामाजिक समरसता यज्ञ का आयोजन भी किया गया। जिसमें 11 यजमान सपत्नीक ग्राम वासियों के सहयोग से यज्ञ में आहुति दी। इस अवसर पर कृष्ण और सुदामा का प्रसिद्ध भजन (बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणां दिनां में आया) महर्षि पुरुषोत्तम भजन मंडली के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर तबला वादक मोंटू बीकानेर, पैड वादक राजेश चावड़ा एवं गायक बिहारीलाल महर्षि ने संगत की । कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर कोरोना महामारी के कारण सीमित लोगों का कार्यक्रम संपन्न किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया।

यह कलश यात्रा गांव के मुख्य गवाड़ से प्रारंभ होकर गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई ठाकुर जी के मंदिर स्थित कथा स्थल पर पहुंची इस कलश यात्रा में 51 महिलाओं द्वारा सिर पर कलश धारण करके कलश यात्रा का आयोजन किया गया।

गांव के लोगों द्वारा कलश यात्रा का जगह-जगह भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर शेरसिंह, पृथ्वी सिंह, मूलसिंह, हीराराम, सोहनराम, मूलाराम, मोहन राम, पाबूराम, तेजाराम, पूसाराम राव अमराराम, तिलोक राम, पूसाराम खाती, जगदीशराम, गोविंदराम, वार्ड पंच ईश्वर सिंह, राजूसिंह, अणदूसिंह, गंगासिंह, महेंद्र सिंह, भवानी सिंह, सुरेश, जेठाराम, रामसुख, एवं समस्त ग्रामीण जन तथा माता बहने व आसपास के गांव के श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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