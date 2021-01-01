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  • Leelan Express Will Run From Nagaur Merta Route, Railway Minister Piyush Goyal Gave Written Reply To The Question Of MP Hanuman Beniwal In Lok Sabha

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संसद में नागौर:लीलण एक्सप्रेस नागौर-मेड़ता रूट से ही चलेगी, लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर दिया लिखित जवाब

नागौर3 घंटे पहले
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जैसलेमर से बीकानेर-नागौर के मार्ग से होते हुए जयपुर जाने वाली लीलण एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12467/12468 का संचालन पुनः नागौर से होगा। यह बात संसद में बुधवार को हनुमान बेनीवाल के सवाल पर रेल मंत्री ने लिखित जवाब में प्रदान की।

गौरतलब है कि सांसद बेनीवाल ने मामले को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात की व पिछले सत्र में भी मुद्दा उठाया था। उल्लेखनीय है कि कोरोना के समय ट्रेनों का संचालन बंद होने के बाद लीलण एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन कर देने से जनता में काफी रोष व्याप्त हुआ। मामले को लेकर सांसद बेनीवाल ने 15 सितंबर को रेल मंत्री को पत्र लिखा, जिस पर 23 सितंबर 2020 को मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर रेलवे निदेशालय को अवगत करवा दिया गया है साथ ही बेनीवाल ने संसद में भी मुद्दा उठाया था और रेल मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात करके भी लीलण का संचालन पुनः नागौर से करने की मांग की थी। लेकिन अब एक्सप्रेस पुन: अपने रास्ते पर ही चलेगी। इस पर लोगों ने खुशी जताई।

इधर.. किसान आंदोलन को लेकर रालोपा ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप
पिछले दो महिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता महेश अधाणा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमों हनुमान बेनीवाल, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल के नेतृत्व में किसान आंदोलन में पिछले 40 दिन से शाहाजापुर बॉर्डर पर बैठे हैं। जहां वो लगातार किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं।

साथ ही महेश अधाणा ने कहा कि आज देश का किसान सड़क पर बैठा है जिसे दो महीनें हो गए, लेकिन सरकार अपनी दमनकारी नीति पर अड़ी हुई है। इस मौके पर प्रदीप चौधरी ने भी कहा कि वाकई किसान वर्तमान में परेशान है। सरकार को किसानों से वार्ता कर उनकी समस्य़ाओं का समाधान करना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है।

जबकि किसान अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार किसान हितों को लेकर सिर्फ ढोंग करती है। किसानों की मांगे मानकर सरकार को आंदोलन वापस लेना चाहिए। वहीं रालोपा ने ट्रैक्टर परेड निकालने का राज्य भर में आह्वान किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का आह्वान किया है।

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